Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова не против смягчения наказания актеру

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова готовы к смягчению наказания актеру после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Анна Бутырина. Она представляет интересы вдовы погибшего в ДТП с артистом Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Ефремов выплатил потерпевшим по миллиону рублей.

По словам адвоката, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова.

«Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение», — отметила она.

Бутырина добавила — срок наказания защита оставляет на усмотрение суда, пишет ТАСС.

Ранее Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь, пишет News.ru. Также артист намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость