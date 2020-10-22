Потерпевшие по делу Ефремова не против смягчения наказания актеру

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова готовы к смягчению наказания актеру после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Анна Бутырина. Она представляет интересы вдовы погибшего в ДТП с артистом Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

Ефремов выплатил потерпевшим по миллиону рублей.

По словам адвоката, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова.

«Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение», — отметила она.

Бутырина добавила — срок наказания защита оставляет на усмотрение суда, пишет ТАСС.

Ранее Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь, пишет News.ru. Также артист намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.