Потерпевшие по делу Ефремова не против смягчения наказания актеру

Ефремов выплатил потерпевшим по миллиону рублей.
По словам адвоката, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова.
«Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение», — отметила она.
Бутырина добавила — срок наказания защита оставляет на усмотрение суда, пишет ТАСС.
Ранее Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь, пишет News.ru. Также артист намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.