Потерпите, будет тепло. Томенко дал отмашку срочно подвезти уголь мерзнущему Яровому

В Яровое по решению правительства Алтайского края направлен уголь из резервного запаса, собщает пресс-служба губернатора. Экстренная мера вызвана тем, что оператор станции в течение двух последних суток не может наладить работу станции и выдать теплоноситель необходимой температуры.

Собственник станции в Яровом — частная компания «ТПК Ресурс», оператор станции (или экслуатирующая организация) — ее «дочка» — «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК).

И, как поясняют в правительстве региона, ЯТЭК уже двое суток пытается наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя — но безрезультатно. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ. В результате чего температура в квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17−22 градусов.

Две тысячи тонн качественного угля из регионального резервного запаса из Славгорода сейчас уже поступают на ТЭЦ автотранспортом.

Потеплеет в домах яровчан в ближайшие 6 часов.

На ТЭЦ Ярового. Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

ЯТЭК приступила к работе на станции только 1 октября, и за это время на ТЭЦ случилось уже несколько инцидентов: выходили из строя котлы. Директор «ТПК Ресурс» Константин Вальтер объяснял проблемы станции с тем, что ее предыдущий оператор крайне плохо подготовил станцию к осенне-зимнему периоду.

А жители Ярового создали петицию, в которой просят Владимира Путина спасти город от замерзания из-за регулярных перебоев на местной ТЭЦ. В обращении говорится, что все котлы находятся «в состоянии развала».