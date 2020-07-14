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Происшествия

Потерявшуюся в «Белокурихе-2» пенсионерку с внуком искала полиция, МЧС и кинологи с собаками

12 сотрудников МЧС, 20 полицейских, трое барнаульских кинологов и добровольцы искали пенсионерку с внуком, заблудившуюся в лесу в районе «Белокурихи-2», сообщило ГУ МЧС по Алтайскому краю. Масштабная операция завершилась успешно.

Ночные поиски пенсионерки с внуком.
Ночные поиски пенсионерки с внуком.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вечером (вероятно, 13 июля) в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белокурихи поступило сообщение о пропаже 63-летней женщины с внуком.

Как выяснилось, они приехали в район Белокурихи-2 на машине. Пожилая женщина с четырехлетним внуком пошли прогуляться в лес. Автомобиль с еще одной пассажиркой остался их ждать. Однако бабушка с внуком с прогулки не вернулись. И встревоженная пассажирка сообщила об этом спасателям.

Поиск организовали немедленно. Как рассказывает в пресс-службе ГУ МЧС, на место происшествия выдвинулись 12 человек и три единицы техники (в том числе квадроцикл) пожарно-спасательного отряда.

Кроме того, в поиске участвовали 20 сотрудников полиции (с ними было пять единиц техники и кинологический расчет). А из Барнаула для участия в поисках прибыли трое специалистов-кинологов из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова.

Более того, к поискам подключили еще и добровольцев.

Дорога &quot;на Белокуриху-2&quot;.
Дорога «на Белокуриху-2».
@belokuriha2



«Местность в зоне поиска сложная, есть обрывы, овраги, труднопроходимые места. К счастью, благодаря оперативно принятым мерам, операция завершились успешно. Бабушка и внук были найдены поздно вечером в одной из лесных сторожек, где они, заблудившись, укрылись от дождя. Расстояние от автомобиля, который они покинули, составило примерно 5 километров», — рассказал заместитель начальника шестого пожарно-спасательного отряда Сергей Недайвода.

По предварительным данным, медицинская помощь пожилой женщине и ребенку не потребовалась, спасатели их успешно эвакуировали.

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