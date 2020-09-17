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17 сентября
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Происшествия

Потерявшуюся жительницу Алтайского края нашли в колодце

В отдел полиции 16 сентября обратился житель села Верх-Шубенка с заявлением о пропаже своей супруги, сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

МЧС.
МЧС.
Анна Зайкова

Накануне обращения женщина вышла из дома, а об ее месте нахождения никому не было известно. К поисковым работам пожилой женщины были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, представители администрации и добровольцы. Всего около 70 человек.

От Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в поисках участвовала оперативная группа с беспилотной авиасистемой, оснащённой тепловизором.

Совместные поиски завершились 17 сентября в 16:00. Женщину обнаружили в заброшенном колодце в окрестностях села. Сообщается, что 15 сентября она по неосторожности наступила на прогнившее перекрытия колодцы и упала в него. Состояние пропавшей оценивается как удовлетворительное.

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