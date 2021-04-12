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Происшествия

Потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле из-за обрушения трубы переведут на резервные мощности

СГК переключит потребителей с ТЭЦ-2, где рухнула часть трубы, на ТЭЦ-3 и районную водогрейную котельную.

Обрушение трубы на ТЭЦ-2.
Обрушение трубы на ТЭЦ-2.
vk.com/barneos22.

На время переключения в домах жителей центральной части города, Потока, поселков Восточный и ВРЗ может похолодать, предупредили в компании.

Барнаульцы сообщают, что отопление и горячую воду уже отключили в районе пл. Октября.

Для разработки плана ликвидации инцидента в Барнаул вылетел заместитель генерального директора СГК, технический директор Олег Петров.

Сразу после ЧП энергетики организовали оперативный штаб под руководством директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, в администрации города прошло совещание с мэром, главой краевого минпромэнерго и другими.

Напомним, часть трубы рухнула вечером 11 апреля, никто не пострадал. Причины обрушения пока не сообщаются.

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