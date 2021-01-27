Даже не парилась. Упавшая в бане жительница Барнаула взыскала с владельца кругленькую сумму

Жительница краевой столицы, спускаясь по лестнице в здании бани, поскользнулась на мокром кафельном полу и упала, ударилась спиной и травмировалась.
В ходе проверки выяснилось, что покрытие полов в помещениях банного комплекса не соответствуют требованиям СНиП. Оценив все материалы дела, суд вынес решение в пользу женщины и обязал владельца возместить причиненный вред. Об этом АП сообщила прокуратура Алтайского края.
Истица взыскала компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей, возмещение стоимости услуги — 1,2 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя — 35,6 тыс. рублей.