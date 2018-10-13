Поваленные деревья и остановки: в Барнауле бушует сильный ветер

- На 80-й Гвардейской дивизии упало дерево на машину. Барнаульцы предполагают, что хозяин автомобиля еще не успел заметить этого,
- на Докучаево с крыши стройки разлетаются стройматериалы. На улице Антона Петрова ветром сдуло остановку,
- также ветер снес палатку на Новом рынке, повредил козырек магазина на улице Шушкина,
- на улице Антона Петрова, 139 на проезжую часть упало дерево, свободна только одна полоса,
- на улице Антона Петрова, 256 ветром унесло остановку,
- на улице Антона Петрова, 67 на проезжую часть упало дерево, оборвало линию электропередач, провода лежат на дороге.
Также барнаульцы сообщают о том, что в некоторых частях города нет электроэнергии. На нескольких улицах не работают светофоры.
Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.