Повреждены ручка и, возможно, часть мозга: молодая мама винит врачей в послеродовых травмах дочки

В прошлом месяце у Альбины родилась дочь. Апрель должен был стать самым счастливым месяцем для мамы, которая ждала своего первого ребенка. Никаких осложнений не было, врачи заверили, что женщина сможет родить сама, о кесарево не шло и речи.
В роддом Альбина попала по плану на 40-й неделе. В ночь на 23 апреля начались схватки.
"Давили локтями на живот"
Альбину не хотели сразу переводить в предродовое отделение. Туда она попала только утром. И всю ночь соседки по палате смотрели, как девушка от боли "валялась на полу", как ее тошнило.
"Еще и врач на меня накричала, что, мол, раскрытия нет. В предродовое меня отвели только утром. Там делали КТГ, но про состояние ребенка ничего не говорили. В итоге у меня отошли воды, но они были зеленого цвета, – рассказывает Альбина.
Когда девушка начала рожать, врачи начали говорить: «Ребенок не выходит. Он застрял».
Они начали выдавливать младенца из меня, давили локтями на живот. В итоге моя девочка родилась и даже не закричала. Как мне сказали, она даже не дышала первое время", - рассказала молодая мама.
Ребенка положили в реанимацию. Мать могла навещать девочку только 15 минут. Альбина вспоминает, как малышку "охлаждали", чтобы остановить разрушение клеток мозга.
Выяснилось, что ребенок застрял в правой стороне утробы. Альбина каждый день приходила в реанимацию, разговаривала с дочкой, рассказывала, как сильно родители ее любят.
Девушка утверждает, что в бедах малышки виноваты врачи, которые "выдавили" ребенка вместо того, чтобы сделать кесарево.
В итоге у девочки совсем не шевелилась правая ручка. МРТ показало признаки кефалогематомы – кровоизлияния между надкостницей и костью черепа.
"Буду писать обращение в минздрав"
Мать с ребенком лежат в больнице уже второй месяц. Каждый день врачи делают все для того, чтобы девочка скорее восстановилась.
Альбина сообщает, что у дочки только-только понемногу начали шевелиться пальцы на руке. У малышки проблемы с сосательным рефлексом, но мама дает ей в пустышке по 20 мл в день.
Хотя питание происходит в основном через зонд.
Молодая мама уверена, что ребенок пострадал именно из-за врачебной ошибки:
"Почему меня сразу не отвели на КТГ? Почему не сделали кесарево, раз ребенок крупный? Дочь при рождении была 55 сантиметров, весила 4,5 килограмма, а я ростом всего 160 сантиметров. Врачи видели же, что воды зеленые: почему ничего не предприняли? После того, как дочка поправится, я буду писать обращение в минздрав", - заявила женщина.