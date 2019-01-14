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Происшествия
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Появились первые фото и видео с места взрыва в многоэтажке в Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области на улице Хабарова обрушились два этажа многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа.

Взрыв газа в многоэтажке города Шахты.
Взрыв газа в многоэтажке города Шахты.
vk.com/rostovnadonu

По данным паблика «Ростов Главный», погибла женщина. Под завалами остаются шесть человек, восемь пострадали, семеро спасены.

Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов двухлетнего ребенка и его мать.

В результате взрыва обрушились два этажа 9-этажного жилого дома, к которому примыкает пятиэтажка.

«Улица Хабарова, 16, сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома», — сообщили в областном главке МЧС.

На седьмом этаже дома обнаружили трещины, сообщает РИА Новости.

140 жителей дома эвакуировали.

В спасательных работах в Шахтах задействованы 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва дома.

По данным открытых источников, дом 1993 года постройки, газифицированный, в нем 72 квартиры.

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