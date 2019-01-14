Появились первые фото и видео с места взрыва в многоэтажке в Ростовской области

По данным паблика «Ростов Главный», погибла женщина. Под завалами остаются шесть человек, восемь пострадали, семеро спасены.
Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов двухлетнего ребенка и его мать.
В результате взрыва обрушились два этажа 9-этажного жилого дома, к которому примыкает пятиэтажка.
«Улица Хабарова, 16, сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома», — сообщили в областном главке МЧС.
На седьмом этаже дома обнаружили трещины, сообщает РИА Новости.
140 жителей дома эвакуировали.
В спасательных работах в Шахтах задействованы 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва дома.
По данным открытых источников, дом 1993 года постройки, газифицированный, в нем 72 квартиры.