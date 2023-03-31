Появились подробности массового ДТП с участием автобуса

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции г. Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе, 31 марта в 14:20 на Змеиногорском тракте столкнулись сразу пять транспортных средств.

На место приехал экипаж дорожно-патрульной службы. Полиция установила, что водитель автобуса — мужчина 1968 года рождения.

Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машинами, после чего наехал на забор.

Никто из пассажиров не пострадал. Водитель автобуса получил небольшие телесные травмы.

Напомним, что автобус № 104 почти повис на заборе, на который наехал. Также жители рассказали, что на этом участке дороги часто происходят аварии.

Ранее в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковушек.