30 января
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Происшествия

Появились подробности массовой смертельной аварии под Барнаулом

Стали известны подробности массового смертельного ДТП под Барнаулом. О происшествии рассказали в краевом ГИБДД.

ДПС, регулировщик
ДПС, регулировщик
Олег Богданов

Трагическая авария произошла на трассе в Первомайском районе — между Боровихой и Зудилово. О ДТП сообщили примерно в 07:40.

Предварительно, погиб один человек. На месте работают инспекторы ДПС.

«По машинам пока 100% непонятно, по количеству транспорта информация уточняется», — отмечают в краевом ГИБДД.

Ранее сообщалось, что одна из иномарок встала на трассе поперек дороги и перекрыла движение. По словам очевидцев, тела нескольких человек отбросило в кюветы. Возле одного из них — снег в крови.

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