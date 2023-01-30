Появились подробности массовой смертельной аварии под Барнаулом

Стали известны подробности массового смертельного ДТП под Барнаулом. О происшествии рассказали в краевом ГИБДД.

Трагическая авария произошла на трассе в Первомайском районе — между Боровихой и Зудилово. О ДТП сообщили примерно в 07:40.

Предварительно, погиб один человек. На месте работают инспекторы ДПС.

«По машинам пока 100% непонятно, по количеству транспорта информация уточняется», — отмечают в краевом ГИБДД.

Ранее сообщалось, что одна из иномарок встала на трассе поперек дороги и перекрыла движение. По словам очевидцев, тела нескольких человек отбросило в кюветы. Возле одного из них — снег в крови.