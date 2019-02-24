Появились подробности о личности водителя BMW, насмерть задавившего пешеходов в центре Петербурга

30-летний водитель BMW X6, который в ночь на воскресенье вылетел на тротуар в центре Петербурга и убил двух пешеходов, родился в городе Имишли (Азербайджан) в феврале 1989 года.

BMW въехал в толпу на Невском в Петербурге.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он любит выкладывать фото дороги автомобилей, в том числе и той самой BMW, за рулем которой он был в ночь трагедии.

Также он любит фотографироваться с оружием.

По данным ГИБДД, мужчина регулярно нарушает ПДД. Кроме того, не оплатил штрафов на сумму более чем в 10 тыс. рублей — постановления по данным правонарушениям направлены судебным приставам.

Как следует из базы данных госавтоинспекции, самым частым видом правонарушения водителя BMW является превышение скорости. В октябре 2018 года он отказался исполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это на него был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

В данный момент мужчина задержан. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии на Невском проспекте.

По последним данным, гражданин США оказался среди погибших в ДТП, произошедшем в ночь на 24 февраля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительным данным, в ДТП погибли жительница Москвы и гражданин США», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый по делу о ДТП с двумя погибшими ездил без прав, заявляет полиция.

«Главным Следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ночь на 24 февраля автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар у дома № 55 по Невскому проспекту, после чего снес группу пешеходов. В результате ДТП двое пострадавших скончались на месте от полученных травм. Еще трое получили серьезные ранения.