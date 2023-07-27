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Происшествия

Появились подробности об утонувшем в Алтайском крае мужчине, который спасал чужих детей

Стали известны подробности происшествия с мужчиной, утонувшим 26 июля на реке Чарыш, передает "Инцидент Барнаул".

Чарыш.
Чарыш.
Евгений Бобров, altapress.ru

Как стало известно, погибшего звали Николай Горбунов. Он рыбачил на берегу, когда увидел, как тонут двое детей.

Мужчина не остался в стороне и сразу бросился на помощь.

В итоге ребят удалось спасти, а вот сам Николай выбраться не смог. Ранее сообщалось, что он угодил в воронку.

Также известно, что у мужчины осталось четверо собственных детей.

Знакомые с ним люди говорят, что знали его как доброго, отзывчивого и готового протянуть руку помощи в трудной ситуации человека.

Отмечается, что в месте, где случилась трагедия, действительно есть очень глубокие ямы и воронки, а также сильное течение.

Тело должны достать водолазы 27 июля.

Ранее в Алтайском крае простились с 13-летним мальчиком, утонувшим там же, где его сестра год назад.

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