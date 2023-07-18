Появились спутниковые снимки повреждения Крымского моста

Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит поврежденный после взрыва Крымский мост из космоса.

Снимки сделаны 17 июля со спутника WorldView-2.

Повреждены автомобильная и железнодорожная части моста. Однако поезда ходят по расписанию — на железной дороге только одному пути требуется небольшой ремонт, указывает "Фонтанка".

На автомобильной части разрушено одно пролетное строение по направлению в Краснодарский край, его надо будет менять. Поврежден один пролет по направлению в Крым, опоры под ним целы, рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем движение по Крымскому мосту открыли сразу после полуночи 18 июля. Легковые автомобили собирают колоннами и сопровождают на всем протяжении от КПП до КПП, сообщает Керчь.ФМ.

Движение для легковых автомобилей открылось по одной полосе Крымского моста. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь, написал в соцсети вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Что произошло

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост мог быть атакован надводными беспилотниками 17 июля. Их марка не называлась.

ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту.