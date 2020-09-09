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9 сентября
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Происшествия

Появилось видео, как мужчина на грузовике разбил 13 автомобилей на парковке

В Хабаровске россиянин на грузовике разбил 13 машин, сбил столб и попытался сбежать.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения на доме у парковки.

На кадрах видно, что грузовик едет задним ходом и таранит припаркованные автомобили, а другие участники движения пытаются избежать столкновения.

В конце концов грузовик сносит фонарный столб и останавливается.

После происшествия водитель грузовика попытался сбежать, но его остановили очевидцы, пишет Telegram-канал «Мобильный репортер».

Многие комментаторы предположили, что у грузовика отказали тормоза, другие — что водитель был пьян.

По данным телеканала «Вести Хабаровск», проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат.

Выяснилось, что мужчина ранее был лишен прав за вождение в пьяном виде, и у него не было полиса ОСАГО, пишет Lenta.ru.

Водителя доставили в полицию. Ведется разбирательство.

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