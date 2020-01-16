Появилось видео, как «отдирают» от столба автомобиль после смертельного ДТП на алтайской трассе

Не с первого раза трактору удалось оторвать автомобиль, который сложило почти пополам после столкновения с опорой ЛЭП, сообщает БРИЦ (Благовещенский районный информационный центр).

Напомним, ночью 15 января в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Водитель, который недавно приобрел машину Toyota Mark II, не справился с управлением и врезался в столб.

От полученных травм пассажир машины, которого позвали протестировать покупку, скончался на месте. Водитель находится в реанимации.

На видео трактор пытается оттащить машину от столба, но трос срывается. Вторая попытка увенчалась успехом, но столб при этом рвет провода и валится на снег.

В ГИБДД отметили, что причины аварии в данный момент выясняются.