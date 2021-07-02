2 июля
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Происшествия

Появилось видео, как парень открыто и нагло похищает в Барнауле смартфон

В группе «Инцидент Барнаул» размещена видеозапись похищения сотового телефона, совершенного молодым человеком 1 июля в Барнауле — в подземном переходе на проспекте Ленина, 82. На записи слышно, как продавец обещает предоставить ему скидку, и видно, как парень удирает, стоило только «хозяину» лавочки отвернуться.

Инцидент в переходе на площади Октября в Барнауле.
Инцидент в переходе на площади Октября в Барнауле.
ВК -"Инцидент Барнаул".

Автор объявления о похищении объясняет, что похищен сотовый телефон «Хай Сенс Аш 30» в черном корпусе. И в похищении подозревается молодой человек, зафиксированный видеокамерой.

Он сообщил и приметы подозреваемого: на вид 20−25 лет, рост 175 см, на нем была черная толстовка с капюшоном на голове, на голове — кепка. На лице черная маска — все это, собственно, хорошо видно на записи.



Автор просит всех, кто его опознал или знает о его местонахождении сообщить ему. Телефон указан в паблике «Инцидент Барнаул».

Подписчики паблика активно комментируют публикацию видео.

«Сейчас он на этом телефоне смотрит как его приобрел»… «Глаза боятся — ноги делают»… «Ему бы в сборную России по футболу»… «Молодец какой: марочный режим соблюдает»… В общем, как обычно — кому война, кому мать родна.

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