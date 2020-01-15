Появилось видео, как при экстренной посадке Boeing экипаж сбросил топливо на американские школы

Сброс авиатоплива на территории начальных школ в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом совершен экипажем Boeing 777 авиакомпании Delta Air Lines во время экстренной посадки в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает ТАСС .

Как сообщает в Twitter пожарная служба Лос-Анджелеса, топливо попало на территорию четырех начальных школ.

«Ученики и сотрудники могли попасть под брызги топлива или надышаться ими. Врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием», — уточняется в заявлении, опубликованном на сайте дирекции начальных школ.

По последним данным, пострадали 60 человек, среди которых не менее 20 детей. Госпитализация или эвакуация людей из зоны ЧП не потребовались. Помощь потерпевшим оказывалась на месте.

Сброс топлива произошел во время перемены, когда учителя и ученики находились на пришкольных территориях. Большую часть топлива сбросили над морем и лесом.

Предварительно, во время взлета у самолета возникли проблемы с двигателем.

Самолет приземлился благополучно после того, как в чрезвычайной ситуации избавился от топлива для снижения своей массы перед посадкой.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США проводит расследование обстоятельств происшествия.

Boeing 777−200 c 288 пассажирами на борту должен был выполнить рейс по маршруту Лос-Анджелес — Шанхай, но сразу после вылета из аэропорта экипаж подал сигнал тревоги и решил вернуться, пишет LIFE.

Очевидцы ЧП сняли сброс авиатоплива на видео.

"Why is it so low?" Video shows a Delta plane dumping jet fuel over at least three Southern California schools as it returns to Los Angeles International Airport for an emergency landing; all injuries have been declared minor, authorities say https://t.co/3CKBmsg3Af pic.twitter.com/7pazLmP607 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 января 2020 г.

О самолете

Boeing 777 (Triple Seven или T7 — «Три семерки») — семейство двухдвигательных широкофюзеляжных пассажирских самолетов для авиалиний большой протяженности.

Разработан в начале 1990-х, совершил первый полет в 1994 году, в эксплуатации с 1995 года.

Лайнеры этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров — в зависимости от конфигурации салонов/