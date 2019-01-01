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Происшествия
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Появилось видео, как в Парке Горького рухнул мост с людьми

1 января в столичном Парке Горького произошло ЧП — рухнул пролет деревянного моста, на котором собрались люди для празднования Нового года.

Парк Горького, Москва.
Парк Горького, Москва.
mos.ru

На кадрах видно, что заполненный людьми мост рухнул во время исполнения гимна России.

Пострадали 13 человек, при этом никто не получил тяжелые травмы. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

В мэрии Москвы заявили, что «в результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», пишет РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин разместил у себя в микроблоге сообщение о произошедшем.

Комментаторы «набросились» на мэра: «В вообще этот мост видели? Понятно что строили не для многотонных фур, и чуть-ли не из картона. Вопрос в другом, почему СТОЛЬКО людей вообще допустили в это место? Потяно что же, даже при беглом взгляде, что эта хрупкая конструкция не выдержит +100 человек», «Причина ясна — непрофессиональные сотрудники. Итог на виду — плитка не лежит, ступени отклеиваются, деревья засыхают и пр.», «Поломка! Вы там адекватные вообще?»

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