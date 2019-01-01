Появилось видео, как в Парке Горького рухнул мост с людьми

На кадрах видно, что заполненный людьми мост рухнул во время исполнения гимна России.
Пострадали 13 человек, при этом никто не получил тяжелые травмы. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
В мэрии Москвы заявили, что «в результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», пишет РБК.
Мэр Москвы Сергей Собянин разместил у себя в микроблоге сообщение о произошедшем.
На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 декабря 2018 г.
Комментаторы «набросились» на мэра: «В вообще этот мост видели? Понятно что строили не для многотонных фур, и чуть-ли не из картона. Вопрос в другом, почему СТОЛЬКО людей вообще допустили в это место? Потяно что же, даже при беглом взгляде, что эта хрупкая конструкция не выдержит +100 человек», «Причина ясна — непрофессиональные сотрудники. Итог на виду — плитка не лежит, ступени отклеиваются, деревья засыхают и пр.», «Поломка! Вы там адекватные вообще?»