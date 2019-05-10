Появилось видео, как 9 мая в Сибири водитель седана врезался в толпу пешеходов

40-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль, припарковав его на одной из улиц. Он не опустил поднятый капот, сел за руль за и, предположительно, перепутал педали.
Седан начал движение и врезался в находящихся рядом с машиной людей.
На кадрах ролика видно, что одного человека протащило по асфальту и вдавило в бордюр, пишет АСТ 54.
Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении областного главка МВД. Виновник инцидента прошел медосвидетельствование, после дал показания сотрудникам полиции.