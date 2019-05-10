Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 мая 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Появилось видео, как 9 мая в Сибири водитель седана врезался в толпу пешеходов

9 мая мужчина за рулем седана Toyota наехал на пешеходов в поселке Мамоны (Иркутская область).

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

40-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль, припарковав его на одной из улиц. Он не опустил поднятый капот, сел за руль за и, предположительно, перепутал педали.

Седан начал движение и врезался в находящихся рядом с машиной людей.

На кадрах ролика видно, что одного человека протащило по асфальту и вдавило в бордюр, пишет АСТ 54.

Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении областного главка МВД. Виновник инцидента прошел медосвидетельствование, после дал показания сотрудникам полиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость