Появилось видео, как во время тест-драйва питерская автоледи умудрилась разбить 11 машин

5 декабря утром в Санкт-Петербурге 25-летняя девушка за рулем Audi A7 двигалась во втором ряду и врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes. После чего снесла препятствия, выехала на газон и по касательной задела 11 автомобилей.

В результате инцидента пострадали сама автоледи и ее 42-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали, пишет 78.ru. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль проходил тест-драйв. Роликами с места ЧП делятся автомобилисты Петербурга.

Свидетели отмечают, что автомобиль летел на большой скорости. Помимо автомобилей, снесены два светофора.