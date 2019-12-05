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Происшествия

Появилось видео, как во время тест-драйва питерская автоледи умудрилась разбить 11 машин

5 декабря утром в Санкт-Петербурге 25-летняя девушка за рулем Audi A7 двигалась во втором ряду и врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes. После чего снесла препятствия, выехала на газон и по касательной задела 11 автомобилей.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

В результате инцидента пострадали сама автоледи и ее 42-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали, пишет 78.ru. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль проходил тест-драйв. Роликами с места ЧП делятся автомобилисты Петербурга.

Свидетели отмечают, что автомобиль летел на большой скорости. Помимо автомобилей, снесены два светофора.

«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным транспортным средством, взмыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения. За рулем была девушка», — пишет очевидец в питерском паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

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