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Происшествия

Появилось видео, как взятые на карантин сибиряки штурмом взяли выход из аэропорта

Разгневанная толпа в несколько сотен человек устроила потасовку в аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского после того, как прибывших заставили заполнить документы о домашнем карантине.

Инцидент в аэропорту Красноярска.
Инцидент в аэропорту Красноярска.
Скрин видео.

Люди были раздражены тем, как медленно двигается очередь на выход из аэропорта.

«Толпа почти в 800 человек чуть не разорвала полицейских, которые пытались их сдержать», — передает телеканал «Царьград».

Сотрудникам полиции не удалось сдержать прибывших пассажиров. Люди взяли выходы штурмом и покинули аэропорт без справок и документов. Многие из них выражались нецензурной бранью.

Очевидцы произошедшего рассказали, что людям пришлось прождать два часа, прежде чем 50 из 800 человек смогли пройти контроль.

Ожидание затянулось, потому что сотрудник Роспотребнадзора заполнял все документы вручную, пишет ura.ru. Все прилетевшие — туристы, вернувшиеся из Таиланда. Пассажиры прибыли на трех самолетах.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что россияне, прибывшие из-за границы, должны соблюдать двухнедельный режим изоляции.

Между тем в Красноярском крае у 30 жителей подозревают коронавирус, сообщили в правительстве региона.

«На сегодняшний день 1 тыс. 120 человек находятся в режиме самоизоляции, 4 случая подтверждены в новосибирской лаборатории. В стационаре находятся 30 человек с подозрением на заболевание. Ситуация движется по нарастающей», — рассказал зампред регионального правительства Алексей Подкорытов.

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