Появилось видео поиска останков жертвы преподавателя из СПбГУ

На кадрах видно, что набережная Мойки оцеплена полицией, а водолазы поднимают на поверхность черные пакеты.

Напомним, утром 9 ноября задержали преподавателя СПбГУ 63-летнего Олега Соколова при попытке утопить пакет в реке Мойке. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко. Позднее выяснилось, что она была дочерью полицейской с Кубани и сестрой бывшего вратаря молодёжной сборной России по футболу.

Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября. Они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.

Уже в понедельник суд изберет меру пресечения Соколову, обвиняемому в убийстве девушки, сообщают РИА «Новости».