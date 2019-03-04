Появилось видео смертельного наезда на девушку в Алтайском крае

В группе «Инцидент Бийск» опубликовали ролик со смертельным наездом автомобиля Toyota на девушку в Бийске вечером 3 марта.

Напомним, ДТП произошло в 21:10. Водитель автомобиля Toyota Mark II ехал по улице Васильева в направлении улицы Мартьянова и сбил 28-летнюю девушку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия в машине скорой помощи.

После этой аварии водитель уехал и попал в еще одно ДТП. Автомобилиста задержали в 00:30. Выяснилось, что 42-летний водитель был пьян. Полицейские проводят проверку.