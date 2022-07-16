Поймали подозреваемого, который расстрелял семью

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель», — сказано в публикации СКР.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью, пишет Lenta.ru. Четверо взрослых — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины — погибли от огнестрельных ранений. Девочка с огнестрельным ранением шеи доставлена в больницу.

Ранее житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров.