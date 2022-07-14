Житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров

В начале июля 2021 года мужчина пригласил своих партнеров по бизнесу в урочище Березовое. Там они планировали обсудить конфликт, связанный с продажей скота.
Потерпевшие внесли деньги за товар, но не получили его. В ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в бизнес-партнеров, от чего они скончались на месте.
Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал тела под ветками и поджег.
Через неделю он явился с повинной, сообщил о совершенном им преступлении и выдал орудие убийства.
«В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. В ходе предварительного следствия обвиняемый изменил свою позицию, выдвинув версию о самозащите. Однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база в умышленном совершении обвиняемым инкриминируемых ему преступных деяний, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — написали в СУ СК по Республике Алтай.
В ближайшее время над обвиняемым состоится суд.
Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму.