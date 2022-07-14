14 июля
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Происшествия

Житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров

В Республике Алтай будут судить 41-летнего жителя села Чендек Усть-Коксинского района. Он обвиняется в двойном убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональный СК.

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СС0.

В начале июля 2021 года мужчина пригласил своих партнеров по бизнесу в урочище Березовое. Там они планировали обсудить конфликт, связанный с продажей скота.

Потерпевшие внесли деньги за товар, но не получили его. В ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в бизнес-партнеров, от чего они скончались на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал тела под ветками и поджег.

Через неделю он явился с повинной, сообщил о совершенном им преступлении и выдал орудие убийства.

«В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. В ходе предварительного следствия обвиняемый изменил свою позицию, выдвинув версию о самозащите. Однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база в умышленном совершении обвиняемым инкриминируемых ему преступных деяний, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — написали в СУ СК по Республике Алтай.

В ближайшее время над обвиняемым состоится суд.

Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму.

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