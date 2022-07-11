11 июля
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Происшествия

На Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму

В Республике Алтай идет расследование по делу жестокого убийства жительницы Каракокша Чойского района, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на СК по региону.

Гвоздодер.
Гвоздодер.
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По данным следствия, 6 июля в одном из домов села женщина поссорилась с мужем на почве ревности.

Супруг нанес жене восемь ударов по голове гвоздодером и два ножом в спину. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы избежать наказания и избавиться от улик, мужчина вынес тело женщины и сбросил его в уличный туалет.

Пропажа женщины обеспокоила ее родственников и знакомых, они обратились в полицию.

Полицейские задержали супруга. На допросе мужчина отвечал уклончиво, но под натиском улик сознался в преступлении и рассказал, где спрятал тело.

Тело погибшей вытащили из выгребной ямы и направили на медицинскую экспертизу.

У женщины остались двое несовершеннолетних детей 1,7 и 17 лет. Они переданы под временную опеку близким родственникам семьи.

Расследование уголовного дела продолжается, мужчина арестован.

Ранее житель Алтайского края сначала попытался убить жену, но потом убил соседа.

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