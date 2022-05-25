25 мая
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Происшествия

Житель Алтайского края сначала попытался убить жену, но потом убил соседа

46-летнего жителя Хабарского района обвиняют в угрозе убийства и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Кровь и нож.
Кровь и нож.
СС0

По данным следствия, ночью в феврале 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с женой, угрожал ее убить и пытался задушить.

Через несколько дней мужчина ударил соседа ножом в живот — потерпевший скончался в больнице.

«В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Ранее в Лесосибирске Красноярского края 10-летний школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья.

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