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Происшествия

В Сибири школьник застрелил знакомого из отцовского ружья

В Лесосибирске Красноярского края 10-летний школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья, пишет Lenta.ru.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Несмотря на усилия врачей, пострадавший умер.

Инцидент произошел 24 мая.

Школьник был у себя дома в поселке Стрелка города Лесосибирска вместе с приятелем.

Мальчик взял из сейфа, который стоял в гараже, принадлежащий его отцу охотничий карабин. И случайно выстрелил из него в сторону, где находился друг.

Пострадавшего увезли в фельдшерский пункт с огнестрельным ранением брюшной полости, но врачи не смогли спасти его.

Изучив обстоятельства, следствие возбудило уголовное дело по статье 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия») УК РФ.

Прокуратура настояла на изъятии материалов из следственных органов полиции, дело передано в территориальное подразделение регионального СКР для дальнейшего расследования.

Там также возбудили уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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