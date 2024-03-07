Поймали россиянина, который воровал нижнее белье у соседей

Семья обнаружила, что из квартиры стало пропадать нижнее белье хозяйки. Дело в том, что полгода назад супруги потеряли ключи от дома, но не придали этому значения.
А когда кражи стали повторяться, хозяева решили установить у двери камеру видеонаблюдения.
Вскоре начале обнаружилось, что к ним в квартиру регулярно наведывается сосед. Выяснилось, что в отсутствие хозяев он рылся в шкафах, доставал оттуда нижнее белье женщины и уносил с собой.
Супруги обратились в полицию, вора задержали. Мотивы краж устанавливаются, указывает Газета.Ru.
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