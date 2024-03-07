7 марта
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Происшествия

Поймали россиянина, который воровал нижнее белье у соседей

В Санкт-Петербурге мужчина нашел ключи от квартиры соседей и воровал нижнее белье у хозяев, сообщает 78.ru.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Семья обнаружила, что из квартиры стало пропадать нижнее белье хозяйки. Дело в том, что полгода назад супруги потеряли ключи от дома, но не придали этому значения.

А когда кражи стали повторяться, хозяева решили установить у двери камеру видеонаблюдения.

Вскоре начале обнаружилось, что к ним в квартиру регулярно наведывается сосед. Выяснилось, что в отсутствие хозяев он рылся в шкафах, доставал оттуда нижнее белье женщины и уносил с собой.

Супруги обратились в полицию, вора задержали. Мотивы краж устанавливаются, указывает Газета.Ru.

Ранее миссис Россия-Вселенная украла из "Леруа Мерлен" сварочный аппарат. Это произошло в Санкт-Петербурге.

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