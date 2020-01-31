Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -20°C

Огромный столб дыма поднялся над Барнаулом из-за пожара

31 января в Барнауле произошел пожар в частном доме, сообщили очевидцы. В небо поднялся большой столб дыма.

Пожар в частном секторе 31 января 2020.
Пожар в частном секторе 31 января 2020.
"Инцидент Барнаул"

Пожар произошел по адресу ул. Проездная, 13. Это дом на два хозяина, уточняют очевидцы в группе Barnaul22. По их данным, огонь перекинулся на соседнее строение.

Пожарные уже находятся на месте и ликвидируют возгорание.

«Сугробы окна почти перекрывают. И как пожарные умудрились туда подъехать», — пишут комментаторы.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 кв.м. Есть пострадавший. По данным свидетелей, погибла пенсионерка. Подробности ЧП еще выясняются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость