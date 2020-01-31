Огромный столб дыма поднялся над Барнаулом из-за пожара

31 января в Барнауле произошел пожар в частном доме, сообщили очевидцы. В небо поднялся большой столб дыма.

Пожар произошел по адресу ул. Проездная, 13. Это дом на два хозяина, уточняют очевидцы в группе Barnaul22. По их данным, огонь перекинулся на соседнее строение.

Пожарные уже находятся на месте и ликвидируют возгорание.

«Сугробы окна почти перекрывают. И как пожарные умудрились туда подъехать», — пишут комментаторы.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 кв.м. Есть пострадавший. По данным свидетелей, погибла пенсионерка. Подробности ЧП еще выясняются.