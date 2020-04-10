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Происшествия

В Барнауле тушат сильный пожар в частном секторе

В Барнауле вечером 10 апреля произошел сильный пожар. Столб дыма из частного сектора в районе «ямы» барнаульцы видят из разных точек города. На месте уже работают пожарные.

Пожар в районе барнаульской "ямы".
Пожар в районе барнаульской "ямы".
"Инцидент Барнаул"

По словам свидетелей в соцсетях, горит частный дом на ул. Халманова 35б, огонь перекинулся на соседние строения.

На месте работают несколько пожарных расчетов.

Официальная информация о ЧП будет позднее.

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