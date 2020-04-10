В Барнауле тушат сильный пожар в частном секторе

По словам свидетелей в соцсетях, горит частный дом на ул. Халманова 35б, огонь перекинулся на соседние строения.
На месте работают несколько пожарных расчетов.
Официальная информация о ЧП будет позднее.
В Барнауле вечером 10 апреля произошел сильный пожар. Столб дыма из частного сектора в районе «ямы» барнаульцы видят из разных точек города. На месте уже работают пожарные.
По словам свидетелей в соцсетях, горит частный дом на ул. Халманова 35б, огонь перекинулся на соседние строения.
На месте работают несколько пожарных расчетов.
Официальная информация о ЧП будет позднее.
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