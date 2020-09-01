Мужчина попал в больницу после пожара в барнаульской пятиэтажке

Пострадал мужчина, который был в квартире, где произошел пожар. Пострадавшего госпитализировали.
Из наполненного дымом подъезда спасатели вывели еще 14 жильцов дома. Менее 10 минут потребовалось для полной ликвидации возгорания. В тушении принимали участие 10 человек.
Сгорела мебель и вещи на площади около 7 кв. метров квартиры.
По предварительной оценке специалистов, наиболее вероятной причиной произошедшего стала неосторожность при курении.
Также спасатели рассказали, что вечером 31 августа в цехе предприятия на ул. Северо-Западной также произошел пожар. Огонь повредил обшивку и электропроводку кабины мостового крана. Тушением занимались 24 бойца пожарной охраны и 7 единиц пожарной и специальной техники.
Предварительной причиной случившегося стала неисправность производственного оборудования.
На пожаре никто не пострадал.