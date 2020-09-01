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Происшествия

Мужчина попал в больницу после пожара в барнаульской пятиэтажке

В ночь на 1 сентября в пятиэтажке на ул. Г. Исакова, 142 в Барнауле произошел пожар. Загорелась квартира на последнем этаже. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек, один из них надышался дымом, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные.
Пожарные.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пострадал мужчина, который был в квартире, где произошел пожар. Пострадавшего госпитализировали.

Из наполненного дымом подъезда спасатели вывели еще 14 жильцов дома. Менее 10 минут потребовалось для полной ликвидации возгорания. В тушении принимали участие 10 человек.

Сгорела мебель и вещи на площади около 7 кв. метров квартиры.

По предварительной оценке специалистов, наиболее вероятной причиной произошедшего стала неосторожность при курении.

Также спасатели рассказали, что вечером 31 августа в цехе предприятия на ул. Северо-Западной также произошел пожар. Огонь повредил обшивку и электропроводку кабины мостового крана. Тушением занимались 24 бойца пожарной охраны и 7 единиц пожарной и специальной техники.

Пожарные потушили производственный цех.
Пожарные потушили производственный цех.
22.mchs.gov.ru

Предварительной причиной случившегося стала неисправность производственного оборудования.

На пожаре никто не пострадал.

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