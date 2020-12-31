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Происшествия

В Барнауле ночью загорелась квартира, очевидцы назвали причину

Ночью 31 декабря в Барнауле на ул. Малахова, 148 произошел пожар в квартире на втором этаже. За считанные секунды дым затянул жилище, потребовалась эвакуация жильцов.

Пожар на ул. Малахова в Барнауле.
Пожар на ул. Малахова в Барнауле.
Скриншот видео t.me/vkurse22

Сообщение о возгорании в десятиэтажке поступило в службу спасения ночью в 1:28.

По лестничным маршам спасатели вывели из дома 18 человек, в том числе четверых детей, из задымленных помещений спасли трех человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. На месте ЧП работал 21 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Благодаря усилиям спасателей, никто не пострадал.

Очевидцы утверждают, что в квартире парень и девушка взрывали салюты и «все загорелось».

«Когда их хотели вывести, он ее обнял и не отпускал, говорит — давай погибнем вместе», — говорится в сообщении Telegram-канала В КУРСЕ 22.

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