В Барнауле ночью загорелась квартира, очевидцы назвали причину

Сообщение о возгорании в десятиэтажке поступило в службу спасения ночью в 1:28.
По лестничным маршам спасатели вывели из дома 18 человек, в том числе четверых детей, из задымленных помещений спасли трех человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. На месте ЧП работал 21 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.
Благодаря усилиям спасателей, никто не пострадал.
Очевидцы утверждают, что в квартире парень и девушка взрывали салюты и «все загорелось».
«Когда их хотели вывести, он ее обнял и не отпускал, говорит — давай погибнем вместе», — говорится в сообщении Telegram-канала В КУРСЕ 22.