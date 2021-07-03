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Происшествия

Крупный пожар с обрушением крыши произошел на заводе «Алтайский бройлер»

3 июля в Бийске произошел пожар на заводе «Алтайский бройлер» (ул. Лесная, 25). Сообщение о ЧП поступило в МЧС с опозданием.

Пожар на "Алтайском бройлере".
Пожар на "Алтайском бройлере".
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.

Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания более 2,5 тыс. кв.м.

На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализовали.

Причины ЧП еще выясняются.

Со слов очевидцев, пожар возник в районе холодильных установок на территории складов предприятия. Выгорел цех тары и огонь перекинулся на другие помещения, уточняет «Бийский рабочий».

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