Сообщение о пожаре поступило в 14:57 мск 20 ноября. Горело складское здание на Комсомольской площади. Из открытых источников стало известно, что внутри располагались магазин мебели и светильников и магазин цветов. Горел цветочный склад на первом этаже.
Во время пожара обрушились перекрытия первого и второго этажа на площади 500 кв. м.
Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего.
В первом сообщении о пожаре от Mash было сказано о семи человек, которые спрятались в холодильнике.
Позже стало известно об еще пострадавших — они все были заблокированы в горящем здании.
Семь человек удалось эвакуировать. Но других семерых спасти не удалось, сообщает ТАСС. Также есть один пострадавший.
По данным Следственного комитета России, причиной пожара стало ненадлежащее хранение товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что пожар мог спровоцировать неисправный обогреватель и аварийный режим работы электросети.
Пожар тушили 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы.
Также в ликвидации возгорания помогли два пожарных поезда станций Люблино и Тверь.
Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Открытое горение на складе ликвидировали в 22:03. В 23:55 его полностью потушили.
По факту пожара следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).