21 ноября
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Происшествия

Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни семи человек — подробности трагедии

Пожар на цветочном складе в районе трех вокзалов в Москве потряс столицу России. Его площадь составила несколько тысяч кв. м. По предварительным данным, погибло семь человек, еще семерых удалось эвакуировать. Altapress.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Пожар на цветочном складе в Москве
Пожар на цветочном складе в Москве
ГУ МЧС России по Москве
1
Как произошел пожар в районе трех вокзалов?

Сообщение о пожаре поступило в 14:57 мск 20 ноября. Горело складское здание на Комсомольской площади. Из открытых источников стало известно, что внутри располагались магазин мебели и светильников и магазин цветов. Горел цветочный склад на первом этаже.

Во время пожара обрушились перекрытия первого и второго этажа на площади 500 кв. м.

Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего.

2
Что стало с людьми, оказавшимися внутри?

В первом сообщении о пожаре от Mash было сказано о семи человек, которые спрятались в холодильнике.

Позже стало известно об еще пострадавших — они все были заблокированы в горящем здании.

Семь человек удалось эвакуировать. Но других семерых спасти не удалось, сообщает ТАСС. Также есть один пострадавший.

3
Что стало причиной пожара?

По данным Следственного комитета России, причиной пожара стало ненадлежащее хранение товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что пожар мог спровоцировать неисправный обогреватель и аварийный режим работы электросети.

4
Как ликвидировали возгорание?

Пожар тушили 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы.

Также в ликвидации возгорания помогли два пожарных поезда станций Люблино и Тверь.

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Открытое горение на складе ликвидировали в 22:03. В 23:55 его полностью потушили.

5
Уголовное дело

По факту пожара следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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