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Как произошел пожар в районе трех вокзалов?

Сообщение о пожаре поступило в 14:57 мск 20 ноября. Горело складское здание на Комсомольской площади. Из открытых источников стало известно, что внутри располагались магазин мебели и светильников и магазин цветов. Горел цветочный склад на первом этаже.

Во время пожара обрушились перекрытия первого и второго этажа на площади 500 кв. м.

Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего.