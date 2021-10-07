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Происшествия

Пожар произошел в частном секторе Барнаула, где «дом на доме»

В Барнауле в частном секторе в районе улицы Матросова произошел пожар, сообщает «Инцидент Барнаул».

Пожар в Барнауле на улице Станционная.
Пожар в Барнауле на улице Станционная.
кадр из видео.

В региональном МЧС сообщили, что загорелся частный жилой дом на улице Станционная.

«Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Люди из дома вышли, угроза соседним строениям снята», — рассказали в ведомстве.

Причины возгорания устанавливают специалисты.


В комментариях к записи отметили, что относительно недавно в этом месте произошел пожар.

«Так весь район сгорит, дом на доме», — подчеркнул житель Барнаула.

Напомним, 21 сентября 2018 года на пересечении улиц Станционной и Полярной произошел сильный пожар в двух частных домах.

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