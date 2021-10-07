Пожар произошел в частном секторе Барнаула, где «дом на доме»

В Барнауле в частном секторе в районе улицы Матросова произошел пожар, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Пожар в Барнауле на улице Станционная.

В региональном МЧС сообщили, что загорелся частный жилой дом на улице Станционная.

«Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Люди из дома вышли, угроза соседним строениям снята», — рассказали в ведомстве.

Причины возгорания устанавливают специалисты.



В комментариях к записи отметили, что относительно недавно в этом месте произошел пожар.

«Так весь район сгорит, дом на доме», — подчеркнул житель Барнаула.

Напомним, 21 сентября 2018 года на пересечении улиц Станционной и Полярной произошел сильный пожар в двух частных домах.