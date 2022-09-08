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Причина пожара

Как сообщает «Бийский рабочий», о происшествии стало известно в 14:00. Загорелась трава в приобской части Бийска. Предположительно, причиной пожара мог стать брошенный в высохшую траву окурок или осколок стекла, создавший «эффект линзы».

Из-за сухой погоды и ветра огонь быстро перекинулся на деревья. Площадь пожара составила 700 кв. м.