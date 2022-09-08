11 сентября
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Происшествия

Пожар у завода взрывчатых веществ в Бийске — подробности инцидента, который чуть не привел к панике

Жуткий пожар возле территории Бийского олеумного завода произошел вчера днем. Рассказываем, что стало причиной возгорания, удалось ли его локализовать, и что говорят очевидцы.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
Причина пожара

Как сообщает «Бийский рабочий», о происшествии стало известно в 14:00. Загорелась трава в приобской части Бийска. Предположительно, причиной пожара мог стать брошенный в высохшую траву окурок или осколок стекла, создавший «эффект линзы».

Из-за сухой погоды и ветра огонь быстро перекинулся на деревья. Площадь пожара составила 700 кв. м.

2
Опасность пожара

Рядом с местом пожара находится олеумный завод, производящий взрывчатые вещества. Очевидцы заявили, что огонь успел добраться до военных складов.

На одном из роликов, опубликованном в «Инциденте Бийска», видно гигантские клубы дыма со стороны промзоны.

3
Эвакуация работников

По информации «Бийского рабоччего», горящую территорию около завода оцепили. Люди с автоматами пресекали любые попытки съемки. Однако жители ближайших многоэтажек снимали пожар из окон и делились видео и фото в соцсетях.

Пожар в промзоне Бийска.
Пожар в промзоне Бийска.
vk.com, Бийск 22

На место оперативно прибыли силы МЧС и Росгвардии. Сотрудников предприятия эвакуировали. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.

4
Паника местных жителей

Несмотря на призыв городской администрации не поддаваться панике, люди все равно были очень обеспокоены.

«Людей волнует вопрос: стоит ли жителям Треста и АБ перебраться на время в более отдаленные от места пожара районы Бийска?» — пишет издание.

5
Локализация пожара

Огонь удалось потушить в 17:50. Над окончательной ликвидацией работали 98 человек, 27 единиц техники, из них от МЧС — 77 человек и 21 единица техники.

Отмечается, что пожар не нанес ущерба предприятию и больше не представляет опасности.

Пожар в Бийске 07.09.2022.
Пожар в Бийске 07.09.2022.
«Инцидент Бийск».
6
А что за олеумный завод?

Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также осуществляющий производство и утилизацию боеприпасов и их составных частей.

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