Как сообщает «Бийский рабочий», о происшествии стало известно в 14:00. Загорелась трава в приобской части Бийска. Предположительно, причиной пожара мог стать брошенный в высохшую траву окурок или осколок стекла, создавший «эффект линзы».
Из-за сухой погоды и ветра огонь быстро перекинулся на деревья. Площадь пожара составила 700 кв. м.
Рядом с местом пожара находится олеумный завод, производящий взрывчатые вещества. Очевидцы заявили, что огонь успел добраться до военных складов.
На одном из роликов, опубликованном в «Инциденте Бийска», видно гигантские клубы дыма со стороны промзоны.
По информации «Бийского рабоччего», горящую территорию около завода оцепили. Люди с автоматами пресекали любые попытки съемки. Однако жители ближайших многоэтажек снимали пожар из окон и делились видео и фото в соцсетях.
На место оперативно прибыли силы МЧС и Росгвардии. Сотрудников предприятия эвакуировали. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.
Несмотря на призыв городской администрации не поддаваться панике, люди все равно были очень обеспокоены.
«Людей волнует вопрос: стоит ли жителям Треста и АБ перебраться на время в более отдаленные от места пожара районы Бийска?» — пишет издание.
Огонь удалось потушить в 17:50. Над окончательной ликвидацией работали 98 человек, 27 единиц техники, из них от МЧС — 77 человек и 21 единица техники.
Отмечается, что пожар не нанес ущерба предприятию и больше не представляет опасности.
Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также осуществляющий производство и утилизацию боеприпасов и их составных частей.