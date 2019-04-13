Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В спальном районе Барнаула загорелась квартира в многоэтажке

13 апреля в Барнауле, на ул. Лазурной, 1 произошел пожар. По данным очевидцев в группах «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22», горела квартира на пятом этаже многоэтажки.

Пожар на Лазурной 13 апреля.
Пожар на Лазурной 13 апреля.
Александр Загвозкин в vk.com/barneos22

Чтобы МЧС смогло подобраться к дому на специальной технике, сотрудники ДПС перекрыли дорогу.

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и «скорая». Причина возгорания пока неизвестна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость