В спальном районе Барнаула загорелась квартира в многоэтажке

Чтобы МЧС смогло подобраться к дому на специальной технике, сотрудники ДПС перекрыли дорогу.
На месте работали сотрудники полиции, МЧС и «скорая». Причина возгорания пока неизвестна.
13 апреля в Барнауле, на ул. Лазурной, 1 произошел пожар. По данным очевидцев в группах «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22», горела квартира на пятом этаже многоэтажки.
Чтобы МЧС смогло подобраться к дому на специальной технике, сотрудники ДПС перекрыли дорогу.
На месте работали сотрудники полиции, МЧС и «скорая». Причина возгорания пока неизвестна.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter