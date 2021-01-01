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Происшествия

Пожар в новогоднюю ночь тушили в Алтайском крае. Погибли три человека

В частном доме села Верх-Марушка Алтайского края в новогоднюю ночь случился сильный пожар. Находившимся на дежурстве огнеборцам было не до фужеров с шампанским.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели, что открытым огнем горит одноэтажный дом. Кровля уже обрушилась.

В итоге было установлено, что общая площадь пожара составила 24 кв. метра. В пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших жителей.

Все обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают: с 1 по 6 января в регионе установится аномально холодная погода. Минимальные температуры воздуха -35 ˚С и ниже, местами сильный мороз до -40 ˚С и ниже.

Будьте осторожны при использовании электроприборов.

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