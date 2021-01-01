Пожар в новогоднюю ночь тушили в Алтайском крае. Погибли три человека

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели, что открытым огнем горит одноэтажный дом. Кровля уже обрушилась.
В итоге было установлено, что общая площадь пожара составила 24 кв. метра. В пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших жителей.
Все обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают: с 1 по 6 января в регионе установится аномально холодная погода. Минимальные температуры воздуха -35 ˚С и ниже, местами сильный мороз до -40 ˚С и ниже.
Будьте осторожны при использовании электроприборов.