Пожар в один миг лишил маму и четверых деток дома

Человек может лишиться работы, испытывать финансовые трудности, но устоять от ударов судьбы, потому что всегда есть дом, родные стены, которые защитят. Человек без дома теряет опору, теряет место силы и возможность восстановиться перед боем.

Сейчас девушка испытывает чувство страха и смятения, потому что не знает где ей жить и как восстановить свое жилище. У Ирины четверо детей. Самой младшей нет и года, поэтому мама не может взять подработку или выйти на полный рабочий день, чтобы восстановить свое жилье. Пока детки остались у родственников, но вся семьям мечтает вернуться домой.

Большая семья приобрела пусть маленький, но свой собственный дом на средства от материнского капитала. Бросить его и уйти в неизвестность просто не представляется возможным. Но оставаться в нем без ремонта и восстановительных работ опасно для жизни и здоровья.

Пожарная служба во время тушения возгорания первым делом отрезала дом от линии электропередачи. Сейчас там нет электричества, поэтому проверить исправность холодильника и плиты хозяйка не может. Мы понимаем, что это была необходимая меры, чтобы избежать серьезных последствий. Кроме того стеклянные окна дома оказались разбиты. А из детской комнаты видны звезды из повреждений в потолке.

Последствия пожара. Фото из семейного архива. Последствия пожара. Фото из семейного архива. Последствия пожара. Фото из семейного архива. Последствия пожара. Фото из семейного архива.

По предварительной оценке несущая конструкция потолка и стен не повредилась. При этом стены внутри дома у очага возгорания уничтожены, а остальная часть дома покрылась копотью и гарью.

Ирина говорит, что попробует отмыть стены и кухонный гарнитур, правда сама мало в это верит. Но сидеть, сложа руки, она не может, потому что в один миг лишилась всего, мебели, стен, даже последней одежды.

Мама большого семейства обратилась в фонд «Облака» за помощью. Когда мы пытались понять, какая мебель уцелела при пожаре, то женщина сказала, что детскую двухъярусную кроватку отмоет от копоти, а пожженный матрас собирается зашить, потому что другого выхода нет.

Первым делом, мы хотим помочь восстановить подачу электричества и поменять проводку в доме, для того, чтобы вновь не вспыхнул пожар. Для этого нужно закупить провода, кабель, розетки, счетчик и другие товары. По предварительным подсчетам закупочная стоимость необходимых материалов составляет 29 680 рублей. Такая сумма просто неподъемная ноша для мамы, поэтому фонд «Облака» объявляет сбор на ремонтные материалы для семьи. Мы верим, что силами неравнодушных людей, получится маме и четверым ее деткам вернуться в родной дом. Если у вас есть возможность и желание помочь семье, то можете перечислить любую сумму 100, 200, 500 или 1000 рублей.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «На сгоревший дом»:

www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; смс на номер 3434 с текстом «Облака 75» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда , введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда «Облака».

Чем можно помочь семье еще:

Мебелью — диван , кухонный гарнитур , кресло-кровать , шкаф , комод , постельное белье.

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для восстановления дома. Может быть у вас пылятся на балконе ненужные остатки от прошлого ремонта. Продукты питания для мамы и деток.

Для того чтобы оказать любую помощь или познакомиться с работой фонда вы можете позвонить семейному помощнику Екатерине по телефону: +7 (960) 963-19-15 .

Фонд «Облака»:

Елена Зайцева

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