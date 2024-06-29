В Балашихе в здании общежития произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, возгорание случилось в строении на Керамической улице. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что троих человек удалось спасти, сейчас им оказывают реанимационную помощь. Из здания эвакуировали 10 человек.

В МЧС по Московской области подтвердили информацию о пожаре и уточнили, что он начался в доме № 16, площадь возгорания составила 40 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 0:19.

Причины пожара

Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, возгорание началось на втором этаже здания. При этом, по предварительной информации, система пожаротушения в общежитии отсутствовала.

В МЧС России также подтвердили гибель пяти человек при пожаре.

Ранее сообщалось, что в пожаре под Новосибирском погибли четыре человека.

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