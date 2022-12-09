Пожар в промзоне Барнаула охватил тысячу квадратных метров. Что об этом известно

Сообщение о пожаре по пр. Космонавтов поступило в службу спасения в 4:50. Горело четырехэтажное здание — цех одного из барнаульских предприятий. Огонь стремительно распространялся.
Изначально на тушение пожара отправили 56 человек личного состава и 14 единиц техники. Но огонь был такой силы, что приняли решение наращивать группировку.
В настоящий момент с огнем борются 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники.
Также создали штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд.
Работа по тушению идет в крайне сложных условиях из-за сильного задымления и низкой температуры окружающей среды.
Для пожарных установили отапливаемый модуль, где им предоставляют горячий чай и питание, сообщает мэрия Барнаула.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Возгорание локализовано. Также стало известно, что внутри горящего здания были люди — работники цеха.
«По уточненным данным, в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека. Работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны», — сообщают в ведомстве.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!