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Происшествия

Пожар вспыхнул около двух жилых домов ночью в Барнауле

От пожара пострадали два жилых дома и надворные постройки ночью на 19 октября в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в ночь на 19 октября в Барнауле
Пожар в ночь на 19 октября в Барнауле
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь вспыхнул по улице Димитрова. Площадь пожара составила около 200 кв. м.

От огня пострадали два жилых дома и надворные постройки, в том числе гараж с автомобилем.

Спасатели вывели из пожара трех человек, среди которых был ребенок. Остальные семь эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших — нет.

Пламя тушили 29 человек личного состава и семь единиц техники. А также три звена газодымозащитной службы в условиях сильного задымления.

На данный момент пожар ликвидировали.

«Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность отопительной печи», — сообщают в ведомстве.

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