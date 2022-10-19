Пожар вспыхнул около двух жилых домов ночью в Барнауле

Огонь вспыхнул по улице Димитрова. Площадь пожара составила около 200 кв. м.
От огня пострадали два жилых дома и надворные постройки, в том числе гараж с автомобилем.
Спасатели вывели из пожара трех человек, среди которых был ребенок. Остальные семь эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших — нет.
Пламя тушили 29 человек личного состава и семь единиц техники. А также три звена газодымозащитной службы в условиях сильного задымления.
На данный момент пожар ликвидировали.
«Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность отопительной печи», — сообщают в ведомстве.