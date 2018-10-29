Полыхали 15 районов: какой ущерб нанесли разрушительные пожары в Алтайском крае

28 октября в Алтайском крае зарегистрировали около 30 природных пожаров в 15 районах, сообщили в региональном МЧС. Самые серьезные возгорания произошли в Курьинском и Заринском районах. Пожарные и добровольцы боролись со стихией при штормовом ветре до глубокой ночи. Жилые дома удалось спасти, но без серьезных потерь не обошлось.

Курьинский район: «На мне загорелась куртка»

Самая серьезная ситуация сложилась в Курьинском районе. Первый звонок о возгорании травы поступил в пожарную часть в 11 утра, сказал altapress.ru главный специалист района по ГО и ЧС Сергей Германов. Вторая волна огня пошла в 18.00. Первый пожар пришел вдоль Змеиногорской трассы, второй — вдоль дороги со стороны Колывани.

К 20.00, по данным МЧС, пожарные обнаружили уже 4 очага возгорания. С огнем боролись пожарные не только из Курьи, но и из Змеиногорска, Краснощёково, Поспелихи. Всего для тушения пожара привлекли 87 человек и 21 единицу техники.

Природный пожар в Курьинском районе. Юлия Пахомова в vk.com/barneos22

Огонь подошел вплотную к райцентру. Кроме десятков пожарных с огнем боролись местные жители и хозяйства.

Сергей Ларионов,

глава администрации Курьинского сельсовета:

Люди вышли с лопатами, метлами, забивали пламя. «Приоритет Агро» и местное ДСУ выделили трактора, они опахивали село. Оно и так было опахано, но все равно.

Главная трудность и опасность была в том, что дул сильный ветер, он перекидывал языки пламени даже через трассу.

Дома удалось отстоять. Никто из жителей от огня не пострадал. Однако совсем без потерь не обошлось. У фермера Александра Крепова сгорели два комбайна и жатка. Одна из машин новая, стоимостью 3,5 млн рублей.

У него также сгорели около 350 тюков сена. От пожара разбежались свиньи: по данным главы сельсовета, около 40 голов из них не удается найти.

Сам Крепов передает свое состояние одним коротким словом — шок. Когда начался пожар, он был на месте, пытался спасти комбайн, но огонь распространился слишком быстро, на Крепове загорелась куртка. Он стал задыхаться — мужчина страдает астмой.

«Я не знаю просто, что теперь делать», — говорит он. Дело не только в потерянном имуществе, но и в крупной сумме кредитов, по которым теперь — без техники — придется рассчитываться. Фермер просит о помощи.

У его коллеги — Анатолия Лещёва — также сгорели ангары с сеном, около 500 тюков, тоже зимний запас.

Общую площадь возгорания пока только оценивают, так же, как и ущерб, сказал altapress.ru глава района Вячеслав Ковшов. Причины возникновения огня тоже пока не установлены. Но информацию, которая сейчас распространяется в соцсетях, о том, что пожар потушил дождь, Ковшов опроверг. По его словам, дождик был совсем небольшой, а с огнем справились пожарные и жители. По данным Германова, к 23.00 огонь удалось погасить.

Заринский район: «Это мог быть поджог»

В окрестностях Заринска пожар бушевал с 19:30 до 24 часов. Горели земли сельскохозяйственного назначения. По данным пресс-службы города, спасатели и волонтеры (жители Заринска) работали при порывах ветра от 25 м/с до 28 м/с. Площадь пожара составила более 700 гектаров, кромка фронта пожара составила 8 км, сообщил Владимир Ильинов, начальника заринского отряда МЧС. Зарево было видно в 50 км от места пожара.

Природный пожар в Заринске. Группа «Газета «Наш город Заринск» в ok.ru Природный пожар в Заринске. Группа «Газета «Наш город Заринск» в ok.ru Природный пожар в Заринске. Группа «Газета «Наш город Заринск» в ok.ru

В тушении пожара участвовали 57 пожарных, 10 единиц техники. Люди не пострадали, распространение огня на постройки удалось предотвратить. Сотрудники Госпожнадзора ведут разбирательство — не исключается вероятность поджога.

Первомайский район: «Заросли и отсутствие персонала»

Серьезный пожар бушевал и в окрестностях поселка Сибирский. Глава сельсовета Олег Боронин сообщил, что стихия чуть не уничтожила Лесопитомник и станцию Цаплино. Горели заросшие поля земельного фонда РЖД. Силами спасателей и добровольцев огонь удалось сдержать.

Природный пожар в окрестностях поселка Сибирский. Олег Боронин в facebook.com Пожар в поселке Сибирский. Олег Боронин в facebook.com Природный пожар в окрестностях поселка Сибирский. Олег Боронин в facebook.com

«А под под самый вечер у нас в поселке Сибирском сгорел основной водозабор. Сейчас поселок и котельная на резервном водозаборе. Это очень плохо и опасно. Причины пожара — заросли сухой травы на водозаборе и отсутствие персонала коммунальщиков. Вот так теперь эффективно занимаются нашей коммуналкой «край» и «район», — написал на своей странице в Facebook Олег Боронин.

В районах, где языки пламени перекидывались через трассы, дороги перекрывали.

В МЧС подвели итоги

Как минимум в 22 случаях причиной возгорания стал поджог сухой растительности и ветреная погода. В ряде районов руководители местных администраций в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности.

Самые серьезные возгорания зарегистрировали в окрестностях Барнаула, Первомайском, Курьинском, Заринском, Змеиногорском, Калманском, Кытмановском, Усть-Пристанском, Шипуновском и других районах. Обстановка нормализовалась ближе к ночи, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В условиях ураганного ветра, который сильно осложнил ситуацию, огонь распространялся с высокой скоростью на большие территории. В ближайшие дни в некоторых районах края сохранится высокая пожарная опасность, возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.