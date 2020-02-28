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Происшествия

Пожарные не могли проехать к горящему дому в Барнауле из-за нечищенной дороги

Поздно вечером 27 декабря пожарные долго не могли подъехать к горящему дому в садоводстве «Трансмаш» в Барнауле (на пересечении ул. Попова и ул. Космонавтов), потому что дорога была плохо почищена от снега. Об этом сообщили участники группы «Инцидент Барнаул».

Пожар на Озерной, февраль 2020 год.
Пожар на Озерной, февраль 2020 год.
https://vk.com/incident22

По информации сообщества, сначала загорелась баня, а потом пламя перекинулось на дом.

Из-за того, что дороги были плохо почищены от снега, пожарные долго не могли проехать к месту происшествия.

Сначала им пришлось тянуть рукава издалека. Люди помогали тушить пожар лопатами.

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