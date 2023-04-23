23 апреля
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Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Барнауле

Барнаульские пожарные спасли 15 человек, из которых четверо — дети, из горящего многоквартирного дома 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Горит квартира на третьем этаже в многоквартирном доме
Горит квартира на третьем этаже в многоквартирном доме
Барнаул 22

По информации сообщества «Инцидент Барнаул», пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Комсомольский, 112. ГУ МЧС сообщает, что горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома.

На опубликованных кадрах видно, что сильный огонь вырывался из окна квартиры. Пламя рисковало перекинуться на соседнюю квартиру, находящуюся этажом выше. Горящие обломки падали на землю и поджигали сухую траву.

Спасатели незамедлительно начали эвакуировать людей из опасной зоны. Звено газодымозащитной службы вывело из горящего дома 14 человек, из которых четверо — дети. Еще одного жильца спасли при помощи автолестницы.

Площадь возгорания составила около 20 кв. м. Благодаря быстрой работе спасателей, пожар ликвидировали на ранней стадии. Огонь не успел распространиться по всему зданию.

На месте пожара работали 20 человек личного состава и пять единиц техники.

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