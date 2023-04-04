4 апреля
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Происшествия

Пожарные спасли кота от отравления угарным газом в Сибири

Спасатели нашли животное, когда тушили пожар в мусорном баке в Кемерово, сообщает «Катунь 24».

Кот.
Кот.
МЧС Кузбасса

Котик был уже без сознания, но пожарные поборолись за его жизнь: один из спасателей сделал животному непрямой массаж сердца, приведя его в чувство.

Позже в ветеринарной клинике выяснили, что у кота были обморожены лапы, хвост и уши. Кроме того, хвостатый отравился угарным газом.

После лечения кот будет готов к поискам семьи, обещают в МЧС Кузбасса.

Ранее altapress.ru рассказывал, что кошка Уруми поедет в Москву на передачу «Видели видео». 1 марта ее официально трудоустроили в барнаульское представительство компании «МейТан».

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