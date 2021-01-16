Пожарные спасли от гибели в огне четырех бийчан

Опасный пожар произошел днем 16 января в Бийске на ул. Гастелло. Благодаря своевременным действиям пожарных обошлось без жертв, сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар был обнаружен в многоэтажном жилом доме на 7 этаже. Когда пожарный расчет прибыл на место происшествия, огонь уже рвался наружу из окон.

Огнеборцам пришлось действовать очень оперативно. Они поднялись наверх и спасли четырех человек из квартиры, а также помогли спуститься вниз еще 8 жильцам дома, которые задыхались от дыма.

На тушение самого пожара площадью около 10 кв. метров, у спасателей ушло около 10 минут. Причина случившегося в настоящее время устанавливается.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям Алтайского края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня и бытовых электроприборов.