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Происшествия

Алтайские пожарные спасли от огня фамильный дом

9 июля в Рубцовске на ул. Магистральной загорелась баня и крыша жилого частного дома. Огонь охватил деревянные конструкции и возникла угроза соседним постройкам, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. На место выехали пожарные, которые полчаса пытались ликвидировать возгорание.

Пожарные.
Пожарные.
22.mchs.gov.ru

Обстановка осложнялась тем, что пожар произошел в «безводном» районе: ближайший пожарный гидрант в 900 метрах от места пожара. К тому же в частном секторе плотная застройка, а тот день был еще и сильный ветер. Несмотря на это, соседние дома удалось спасти. Общая площадь пожара составила около 120 кв.м. Пострадавших нет.

Хозяйка одного из домов поблизости прислала в главк МЧС письмо с благодарностью за спасение жилища.

«У моих соседей произошел сильный пожар (горел дом и баня), который нес угрозу моему фамильному дому. Благодаря отваге и сплоченности пожарных города Рубцовска, огонь был сдержан и не перешел на мой дом. От всей души благодарю пожарных нашего города и желаю им крепкого здоровья и поменьше пожаров», — пишет Наталья Кубрак.

В тот же день рубцовские спасатели ликвидировали ландшафтные пожары у Веселоярска. «Сутки выдались „горячими“, что, впрочем, привычно для огнеборцев, которые при любых обстоятельствах готовы прийти на помощь», — добавили в МЧС.

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