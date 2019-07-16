Алтайские пожарные спасли от огня фамильный дом

Обстановка осложнялась тем, что пожар произошел в «безводном» районе: ближайший пожарный гидрант в 900 метрах от места пожара. К тому же в частном секторе плотная застройка, а тот день был еще и сильный ветер. Несмотря на это, соседние дома удалось спасти. Общая площадь пожара составила около 120 кв.м. Пострадавших нет.
Хозяйка одного из домов поблизости прислала в главк МЧС письмо с благодарностью за спасение жилища.
«У моих соседей произошел сильный пожар (горел дом и баня), который нес угрозу моему фамильному дому. Благодаря отваге и сплоченности пожарных города Рубцовска, огонь был сдержан и не перешел на мой дом. От всей души благодарю пожарных нашего города и желаю им крепкого здоровья и поменьше пожаров», — пишет Наталья Кубрак.
В тот же день рубцовские спасатели ликвидировали ландшафтные пожары у Веселоярска. «Сутки выдались „горячими“, что, впрочем, привычно для огнеборцев, которые при любых обстоятельствах готовы прийти на помощь», — добавили в МЧС.